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9:44, 12 сентября 2018 598
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На рязанский праздник урожая «Спожинки» приедут испанские козы и страус эму. Программа

На рязанский праздник урожая «Спожинки» приедут испанские козы и страус эму. Программа

В субботу, 15 сентября, в на территории РГАТУ имени Косытчева пройдет IV региональный фестиваль «Праздник урожая „Спожинки“».

На фестивале представят более ста животных, которых гости смогут погладить и покормить.

Полностью программа «Спожинков» выглядит так:

  • 9:00-15:00 — выставка агропромышленных достижений районов Рязанской области;
  • 9:30-15:00 — выступления творческих коллективов;
  • 9:30-10:30 — мастер-класс по фотографии для участников конкурса «Вот так село!» и всех желающих;
  • 10:00-10:30 — торжественное открытие фестиваля, «чествование передовиков» уборочной кампании 2018 года; награждение победителей конкурса «Вот так село!»;
  • 10:00-14:00 — тематические экскурсии по площадкам фестиваля для школьников и всех желающих;
  • 10:30-11:30 — турнир косарей;
  • 10:00-15:00 — работа основных площадок фестиваля;
  • 11:00-12:00 — панельная дискуссия «Сельское хозяйство — для горожан?»;
  • 11:00-12:00 — показательные выступления конноспортивного клуба «Авангард»;
  • 12:00-12:30 — мастер-класс ведущего шеф-повара Рязани;
  • 12:30-13:30 — панельная дискуссия «Гастрономический и сельский туризм — перспективы развития»;
  • 13:30-14:30 — торжественное подведение итогов, награждение победителей, наиболее активных участников и зрителей.

Среди основных площадок фестиваля будут работать выставки животных и сельскохозяйственной техники, выставка-конкурс «Рязанский каравай», тематическая площадка «Агромолодежь», выставка рязанских садоводов, фотозона, детская площадка, молодежные спортивные игры и катание на пони.


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