Клепиковские приставы проверили долги у водителей

В Спас-Клепиках приставы и автоинспекторы проверили долги у водителей. Об этом сообщило издательство «
Из 30 остановленных водителей у двоих были задолженности: у одного — неоплаченные налоги, у другого — штрафы за нарушения ПДД. Они оба знают о своих долгах, им выдали требования о явке в Клепиковский районный отдел судебных приставов.
Троим водителям выписали административные штрафы за тонировку, непристегнутые ремни безопасности и непредоставление преимущества пешеходу на «зебре».
«Каждый раз нам удается выявить должников. Причем некоторые люди даже не знают о своих долгах, и мы помогаем им вовремя этот штраф оплатить», — отметила судебный пристав Любовь Немтырева.