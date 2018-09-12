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16:06, 12 сентября 2018 370
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Касимовские полицейские по записям с камер поймали пьяного грабителя

Касимовские полицейские по записям с камер поймали пьяного грабителя

Касимовские полицейские по записям с камер поймали пьяного грабителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала, что с улицы города пропал оставленный «на пару минут» велосипед.

Оказалось, что велосипедистка каталась по парку и увидела пожарных, которые ехали тушить возгорание. Женщина заинтересовалась происходящим, оставила велосипед на улице недалеко от горящего дома и стала наблюдать за работой пожарных. В это время его и похитили.

Полицейские нашли запись с камер видеонаблюдения, которая запечатлела проезд мужчины на краденом велосипеде. Оперативники сразу узнали 31-летнего местного жителя, который злоупотреблял алкоголем и уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Мужчину разыскали и задержали. Он был пьян и «не мог внятно объяснить мотив своих действий».

«По основной версии велосипед он забрал, потому что устал от выпитого и хотел быстрее отправиться домой спать», — отметили в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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