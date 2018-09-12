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11:53, 12 сентября 2018 645
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В Рязани из-за «Кросса нации» в субботу изменятся маршруты общественного транспорта

В Рязани из-за «Кросса нации» в субботу изменятся маршруты общественного транспорта

В Рязани из-за «Кросса нации» в субботу, 15 сентября, изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 9:00 до 15:00 центр города перекроют.

В это время троллейбусы маршрута №1 при движении с Московского района поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно.

Автобусы №41 от конечной остановки «улица Забайкальская» до остановки «площадь Ленина» поедут без изменений, далее по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, даоее без изменений по своему маршруту.

С 12:00 до 13:00 движение троллейбусов маршрутов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, муниципальных автобусов маршрутов №№1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 и коммерческих автобусных маршрутов №№31, 34, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 98, 99 приостановят.


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