В Рязани из-за «Кросса нации» в субботу изменятся маршруты общественного транспорта

В Рязани из-за «
С 9:00 до 15:00 центр города
В это время троллейбусы маршрута №1 при движении с Московского района поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно.
Автобусы №41 от конечной остановки «улица Забайкальская» до остановки «площадь Ленина» поедут без изменений, далее по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, даоее без изменений по своему маршруту.
С 12:00 до 13:00 движение троллейбусов маршрутов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, муниципальных автобусов маршрутов №№1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 и коммерческих автобусных маршрутов №№31, 34, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 98, 99 приостановят.