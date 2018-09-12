Бойцы ОМОН провели урок мужества для рязанских старшеклассников

Бойцы ОМОН провели урок мужества для старшеклассников школы №68. Об этом сообщила пресс-служба рязанской Росгвардии.
Школьникам рассказали о службе и тяжелом ранении генерал-полковника Анатолия Романова, которому 27 сентября исполняется 70 лет. Им показали экипировку и снаряжение взрывотехников инженерно-технического отделения ОМОН.
«Дети с интересом примеряли шлем взрывотехника, фотографировались с элементами экипировки и снаряжения взрывотехников, спрашивали о распорядке дня бойцов, об особенностях службы кинологов и взрывотехников отряда, о дрессировке служебных собак», — отметили в пресс-службе.
Офицеры также пояснили школьникам, какая подготовка нужна для поступления на службу.