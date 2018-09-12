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14:55, 12 сентября 2018 682
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Бойцы ОМОН провели урок мужества для рязанских старшеклассников

Бойцы ОМОН провели урок мужества для рязанских старшеклассников

Бойцы ОМОН провели урок мужества для старшеклассников школы №68. Об этом сообщила пресс-служба рязанской Росгвардии.

Школьникам рассказали о службе и тяжелом ранении генерал-полковника Анатолия Романова, которому 27 сентября исполняется 70 лет. Им показали экипировку и снаряжение взрывотехников инженерно-технического отделения ОМОН.

«Дети с интересом примеряли шлем взрывотехника, фотографировались с элементами экипировки и снаряжения взрывотехников, спрашивали о распорядке дня бойцов, об особенностях службы кинологов и взрывотехников отряда, о дрессировке служебных собак», — отметили в пресс-службе.

Офицеры также пояснили школьникам, какая подготовка нужна для поступления на службу.


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Бойцы ОМОН провели урок мужества для рязанских старшеклассников
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1 неделя назад
Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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