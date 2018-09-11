Врачи перинатального центра начали делать симультанные операции

Врачи Областного клинического перинатального центра начали делать симультанные операции. Об этом сообщил
Симультанные операции — это одновременное выполнение двух или нескольких самостоятельных операций по поводу разных заболеваний.
На прошедшей неделе врачи одновременно с плановым кесаревым сечением выполнили операцию по рассечению спаек и герниопластику вентральной грыжи. У пациентки грыжу диагностировали во время беременности, «поэтому женщина находилась под особым контролем и заранее была госпитализирована в центр», — рассказала главврач ОКПЦ Елена Петрова.