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14:22, 11 сентября 2018 676
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Врачи перинатального центра начали делать симультанные операции

Врачи перинатального центра начали делать симультанные операции

Врачи Областного клинического перинатального центра начали делать симультанные операции. Об этом сообщил сайт минздрава Рязанской области.

Симультанные операции — это одновременное выполнение двух или нескольких самостоятельных операций по поводу разных заболеваний.

На прошедшей неделе врачи одновременно с плановым кесаревым сечением выполнили операцию по рассечению спаек и герниопластику вентральной грыжи. У пациентки грыжу диагностировали во время беременности, «поэтому женщина находилась под особым контролем и заранее была госпитализирована в центр», — рассказала главврач ОКПЦ Елена Петрова.


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