В среду в поселке Остров отключат свет

В среду, 12 сентября, в поселке Остров отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
С 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах с №1 по №17.
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В среду, 12 сентября, в поселке Остров отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
С 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах с №1 по №17.
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