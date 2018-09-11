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11:00, 11 сентября 2018 1 898
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В скопинском селе Чулково закрыли наркопритон

В скопинском селе Чулково закрыли наркопритон

Фото: Pixabay.com

В скопинском селе Чулково закрыли наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Притон в своем доме организовал 50-летний сельчанин. Мужчины нашли у него шприцы со следами героина.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 232 УК. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.


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