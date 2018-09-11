В рыбновской деревне почистили пруд

В рыбновской деревне Войнюково почистили пруд. Об этом сообщило издательство «
По словам местных жителей, пруду больше сотни лет. В нем водятся караси и ротаны. Там же плавают дикие утки.
На очистку пруда из бюджета районной администрации выделили 200 тысяч рублей. К середине августа в деревню привезли земснаряд. Местные жители также пригнали трактор, принесли инструменты и помогли расчистить грязь и спилили деревья.
«Почти каждый житель внес посильную помощь в облагораживание любимого водоема», — сказала глава администрации Баграмовского сельского поселения Ольга Романова.
Около пруда сделают зону отдыха и разворотную площадку для пожарных машин: водоем не замерзает зимой из-за родников.