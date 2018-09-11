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11:55, 11 сентября 2018 367
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В рыбновской деревне почистили пруд

В рыбновской деревне почистили пруд

Фото: Издательство «Пресса»

В рыбновской деревне Войнюково почистили пруд. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По словам местных жителей, пруду больше сотни лет. В нем водятся караси и ротаны. Там же плавают дикие утки.

На очистку пруда из бюджета районной администрации выделили 200 тысяч рублей. К середине августа в деревню привезли земснаряд. Местные жители также пригнали трактор, принесли инструменты и помогли расчистить грязь и спилили деревья.

«Почти каждый житель внес посильную помощь в облагораживание любимого водоема», — сказала глава администрации Баграмовского сельского поселения Ольга Романова.

Около пруда сделают зону отдыха и разворотную площадку для пожарных машин: водоем не замерзает зимой из-за родников.


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