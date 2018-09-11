В Рязанском художественном музее откроют выставку к 175-летию «белого генерала» Скобелева

В Рязанском областном художественном музее откроют выставку к 175-летию полководца, генерала Михаила Скобелева. «Белый генерал» участвововал в битвах в Средней Азии и на Кавказе, Русско-турецкой войне 1877-78 годов и освобождал Болгарию.
На выставке представили работы 15 современных московских художников-баталистов. Посетители смогут увидеть более сорока картин, посвященных военным событиям ХIХ века: Отечественной войне 1812 года, Кавказским походам, Крымской и Русско-турецкой войнам.
Выставка будет работать с 14 сентября по 21 октября.
Вход с 11:00 до 18:00, по четвергам — до 20:00. Выходные — понедельник и первая пятница месяца.
Телефон для справок: (4912) 44-18-83.