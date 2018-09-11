В Рязани пьяный водитель сбил коляску и протаранил «Мерседес»

В Рязани пьяный водитель устроил ДТП на парковке у ТЦ «Лента» на Касимовском шоссе. Об этом сообщила
Авария произошла в понедельник, 10 сентября. 24-летний рязанец на ВАЗ-2114 сбил коляску с шестимесячным ребенком, а потом протаранил припаркованный Mercedes. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.
Освидетельствование показало, что виновник был пьян. «Степень опьянения составила 0,323 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что больше чем в два раза превышает допустимый уровень», — говорится в сообщении.