Во вторник, 11 сентября, в Песочне начали устранять прорыв канализации. Фотографии опубликовали в группе «
Отметим, что в «Водоканале» никак не прокомментировали аварию.
Напомним, канализацию
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Во вторник, 11 сентября, в Песочне начали устранять прорыв канализации. Фотографии опубликовали в группе «
Отметим, что в «Водоканале» никак не прокомментировали аварию.
Напомним, канализацию
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