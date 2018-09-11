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12:53, 11 сентября 2018 1 237
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В Михайлове из машины охранника похитили травматический пистолет

В Михайлове из машины охранника похитили травматический пистолет

В Михайлове из машины охранника похитили травматический пистолет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

41-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что из его автомобиля, припаркованного около дома, пропала барсетка с документами и травматическим пистолетом, а также видеорегистратор и навигатор.

Охранник в ночь собирался выезжать на работу, приготовил и сложил в автомобиль необходимые вещи, среди которых были документы и пистолет, после этого на некоторое время зашел в дом, а когда вернулся, заметил, что в салоне кто-то побывал.

Полицейские опросили местных и узнали, что у одного из жителей города появился пистолет. Этот 26-летний мужчина ранее был судим за разбойное нападение, тогда он угрожал жертве пистолетом.

Злоумышленника задержали, похищенное у него изъяли. Выяснилось, что он выследил «будущую жертву» и заметил, что в машине сломана задняя дверь. Улучив удобный момент, он забрал добычу.

Возбуждены уголовные дела по статьям 226 (хищение оружия) и 158 УК РФ (кража).


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