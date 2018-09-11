В Клепиковском районе потушили лесной пожар

В Клепиковском районе ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщил
Во вторник, 11 сентября, 28 человек и восемь единиц техники тушили возгорание около более четырех часов.
В 15:55 пожар на площади 0,6 гектаров
Напомним, сообщение о
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В Клепиковском районе ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщил
Во вторник, 11 сентября, 28 человек и восемь единиц техники тушили возгорание около более четырех часов.
В 15:55 пожар на площади 0,6 гектаров
Напомним, сообщение о
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О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.