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19:35, 11 сентября 2018 1 018
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В Клепиковском районе потушили лесной пожар

В Клепиковском районе потушили лесной пожар

В Клепиковском районе ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

Во вторник, 11 сентября, 28 человек и восемь единиц техники тушили возгорание около более четырех часов.

В 15:55 пожар на площади 0,6 гектаров локализовали, в 19:00 — ликвидировали.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 14:40.


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