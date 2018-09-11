В Канищеве на месте рынка построят высотку. Проект будущего здания представили в понедельник, 10 сентября.
Пятисекционный дом разной этажности расположится на участке площадью 8259 квадратных метров на улице Интернациональной №19-а. Сейчас там находится канищевский универсальный рынок.
На первом этаже здания разместятся нежилые помещения и магазины, у здания появится подземный паркинг. Также парковочные места запланированы перед высоткой.
Площадь застройки участка составит 95%.
Напомним, вопрос об уплотнение застройки