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11:13, 11 сентября 2018 4 902
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В Канищеве на месте рынка построят высотку. Проект

В Канищеве на месте рынка построят высотку. Проект

В Канищеве на месте рынка построят высотку. Проект будущего здания представили в понедельник, 10 сентября.

Пятисекционный дом разной этажности расположится на участке площадью 8259 квадратных метров на улице Интернациональной №19-а. Сейчас там находится канищевский универсальный рынок.

На первом этаже здания разместятся нежилые помещения и магазины, у здания появится подземный паркинг. Также парковочные места запланированы перед высоткой.

Площадь застройки участка составит 95%.

Напомним, вопрос об уплотнение застройки обсудят на публичных слушаниях.


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