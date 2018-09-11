В августе в Рязанской области родились Рафаель, Славяна и Аида. Список самых популярных и редких имен
Чаще всего мальчикам давали имена: Артем, Михаил, Матвей, Илья, Максим, Александр, Андрей, Кирилл, Иван и Егор. Девочкам — Виктория, Полина, Анна, Анастасия, София, Варвара, Мария, Александра, Ксения, Арина, Василиса.
Среди редких имен: Петр, Рафаель, Клим, Данислав, Адриан, Яков, Клим, Мирослав, Виталий, Юрий, а также Славяна, Аида, Магдалина, Владислава, Евдокия, Эвелина, Оливия, Зинаида, Жасмина и Златослава.