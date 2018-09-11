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8:53, 11 сентября 2018 202
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В августе в Рязанской области родились Рафаель, Славяна и Аида

В августе в Рязанской области родились Рафаель, Славяна и Аида

Фото: Pixabay.com

В августе в Рязанской области родились Рафаель, Славяна и Аида. Список самых популярных и редких имен опубликовали на сайте регионального управления ЗАГСа.

Чаще всего мальчикам давали имена: Артем, Михаил, Матвей, Илья, Максим, Александр, Андрей, Кирилл, Иван и Егор. Девочкам — Виктория, Полина, Анна, Анастасия, София, Варвара, Мария, Александра, Ксения, Арина, Василиса.

Среди редких имен: Петр, Рафаель, Клим, Данислав, Адриан, Яков, Клим, Мирослав, Виталий, Юрий, а также Славяна, Аида, Магдалина, Владислава, Евдокия, Эвелина, Оливия, Зинаида, Жасмина и Златослава.


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