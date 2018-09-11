Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:35, 11 сентября 2018 158
 0    0

Трамп не исключил удара по российским войскам в Сирии — СМИ

Трамп не исключил удара по российским войскам в Сирии — СМИ

Президент США Дональд Трамп не исключил удара по российским и иранским войскам в случае атаки правительственных сил в Сирии. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет газета The Wall Street Journal, передает «РИА Новости».

Удар по Сирии американцы и союзники угрожают нанести в случае применения химического оружия в провинции Идлиб. При этом ранее Минобороны России сообщало, что боевики готовят провокацию, чтобы обвинить правительственные силы в использовании отравляющих веществ.

По мнению политолога и востоковеда Карине Геворгян, удар по российским силам маловероятен. «Для этого нет особых оснований. К тому же, американские военные выказывали опасения относительно рисков, связанных с возможным столкновением с российскими силами», — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
10:35, 11 сентября 2018
Трамп не исключил удара по российским войскам в Сирии — СМИ
22:40, 10 сентября 2018
Фомин оценил результаты регионального отделения партии «Единой России» на минувших выборах
19:40, 10 сентября 2018
Подбрось монетку. Депутатов в семи рязанских селах определят жеребьевкой
18:24, 10 сентября 2018
Окончательный список депутатов в гордуму станет известен через 12 дней
17:39, 10 сентября 2018
Депутат госдумы Елена Митина поучаствовала в открытии отремонтированного дома культуры в Скопине
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 8 сентября 2018 31 488
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
14:47, 10 сентября 2018 25 633
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
18:32, 28 августа 2018 23 711
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
8:33, 2 сентября 2018 18 523
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 504
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум