Президент США Дональд Трамп не исключил удара по российским и иранским войскам в случае атаки правительственных сил в Сирии. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет газета The Wall Street Journal, передает «
Удар по Сирии американцы и союзники угрожают нанести в случае применения химического оружия в провинции Идлиб. При этом ранее Минобороны России сообщало, что боевики готовят провокацию, чтобы обвинить правительственные силы в использовании отравляющих веществ.
По мнению политолога и востоковеда Карине Геворгян, удар по российским силам маловероятен. «Для этого нет особых оснований. К тому же, американские военные выказывали опасения относительно рисков, связанных с возможным столкновением с российскими силами», — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.