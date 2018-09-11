Специалисты с мировым именем провели открытый урок для будущих рязанских строителей

Генеральный директор компании Manitowoc по странам СНГ Жан-Клод Дусен провел для студентов и преподавателей открытую лекцию о безопасности работы грузоподъемных кранов в Рязанском политехническом университете. Об этом сообщил холдинг
Этот европейский производитель строительных кранов является одним из крупнейших мировых лидеров в области грузоподъемной техники. Башенными кранами компании Potain возведено множество зданий и сооружений, среди них объекты для Олимпиады в Сочи и стадион «Зенит Арена».
Жан-Клод Дусен рассказал будущим строителям о работе быстромонтируемых кранов. Они характеризуются высокой надежностью, производительностью и отлично подходят для возведения высотных домов. Для приведения крана в рабочее положение не требуется привлечения дополнительной техники — собирается и разбирается он менее чем за 30 минут. Такую технику также называют самомонтирующейся.
После лекции студенты посетили строительные площадки — «Технопарк Рязань» и «
После этого, участники мероприятия посмотрели и на работу башенного крана MDT 178 французской компании Potain в стесненных городских условиях. Данная модель разработана с использованием современных материалов, технологий и инженерных решений, особое внимание уделено безопасности его работы.
Краны марки Potain отвечают самым высоким стандартам качества, предъявляемым к такого рода технике. Стоит отметить, что
«Открытая лекция никого не оставила равнодушным — ни преподавателей, ни студентов. После нее Жан-Клод Дусен еще долгое время отвечал на целый ряд вопросов. Все участники отметили важность проведения таких мероприятий», — говорится в пресс-релизе.