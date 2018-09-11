RZN.info проведет трансляцию с руководителем следственного комитета Рязанской области

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Рязанский городской сайт RZN.info проведет трансляцию с исполняющим обязанности руководителя областного следственного управления Следственного комитета Дмитрием Маликовым.
Во время прямой линии Маликов ответит на вопросы рязанцев, расскажет, с какими вопросами чаще всего обращаются в следком, а также о расследовании громких преступлений, совершенных в Рязанской области.
Прямая трансляция начнется в среду, 12 сентября, в 20:00 на главной странице RZN.info, в официальной группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram. Свои вопросы вы можете задавать в комментариях или присылать их на почту: news@rzn.info.