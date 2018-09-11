Рязанцев пригласили поучаствовать в «Кроссе нации». В субботу, 15 сентября, забеги пройдут во всех 29 муниципальных образованиях Рязанской области, сообщил
В зависимости от возраста и физических возможностей участники пробегут различные дистанции: от одного до трех километров.
В Рязани центральной стартовой площадкой традиционно станет площадь Соборная. Заявки на участие принимаются с 11 по 14 сентября по адресу: улица Ленина, дом №35, а также с 9:00 до 10:00 в день кросса на площади.
Полностью расписание «Кросса нации — 2018» в областном центре выглядит так:
- 9:00 регистрация участников;
- 10:00 завершение регистрации;
- 11:10 старт на дистанцию 1 000 м (парк Кремля для самых юных участников, а также для людей с ограниченными физическими возможностями);
- 11:55 церемония открытия;
- 12:00 старт на дистанции 3 000;
- 12:05 старт VIP-забега на 1 000 метров;
- 13:00 награждение.
Маршрут кросса на три километра пройдет по улице Соборной, далее через площадь Ленина по Первомайскому проспекту, улице Каширина, Семинарской и снова вернется на площадь Соборную, где финиширует «Кросс нации».
В зоне стартового городка для участников и гостей праздника спорта пройдет культурно-развлекательная программа, организована фотовыставка и выступление творческих коллективов.