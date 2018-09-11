На новом сайте «МедКом» рязанцы смогут записаться на прием к любому специалисту

В августе компания «МедКом» запустила обновленную версию сайта, которая доступна по
Кроме того, добавились новые разделы: «Прием специалистов», «Наши врачи» и «Косметология». Теперь посетители сайта могут записаться на прием к нужному специалисту.
Для предприятий и организаций разработали особый спектр услуг: для них могут предоставить центр для медосмотра сотрудников или организовать выезд полной комиссии с необходимой диагностической аппаратурой прямо на место работы.
Главврач многопрофильной клиники призвал рязанцев поучаствовать в тестировании и оценить работу нового сайта. Если пользователи заметят какие-то ошибки или захотят высказать мнение о работе портала, они смогут написать в
Многопрофильная клиника «МедКом» находится по адресу улица Бирюзова, 26-б. Телефон
Центры медосмотров расположены на улице Пожалостина, 46 (телефон