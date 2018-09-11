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9:53, 11 сентября 2018 1 594

На новом сайте «МедКом» рязанцы смогут записаться на прием к любому специалисту

На новом сайте «МедКом» рязанцы смогут записаться на прием к любому специалисту

В августе компания «МедКом» запустила обновленную версию сайта, которая доступна по старому адресу. Здесь изменилось содержание, навигация, расположение разделов и дизайн в целом.

Кроме того, добавились новые разделы: «Прием специалистов», «Наши врачи» и «Косметология». Теперь посетители сайта могут записаться на прием к нужному специалисту.

Для предприятий и организаций разработали особый спектр услуг: для них могут предоставить центр для медосмотра сотрудников или организовать выезд полной комиссии с необходимой диагностической аппаратурой прямо на место работы.

Главврач многопрофильной клиники призвал рязанцев поучаствовать в тестировании и оценить работу нового сайта. Если пользователи заметят какие-то ошибки или захотят высказать мнение о работе портала, они смогут написать в группу «МедКом» «ВКонтакте».

Многопрофильная клиника «МедКом» находится по адресу улица Бирюзова, 26-б. Телефон 8 (4912) 77-92-02.

Центры медосмотров расположены на улице Пожалостина, 46 (телефон 8 (4912) 46-60-90) и на улице Фрунзе, 6 (телефон 8 (4912) 46-00-03).


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