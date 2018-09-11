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10:29, 11 сентября 2018 822
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Берега озера Святого очистили от мусора

Берега озера Святого очистили от мусора

Берега озера Святого очистили от грязи. Об этом сообщил сайт нацпарка «Мещера».

Сотрудники парка за пару часов собрали около восьми кубометров мусора. Инспекторы провели с туристами из Владимира и Подмосковья профилактическую беседу и пояснили, что с 4 сентября посещать «Мещеру» не рекомендуют из-за особого противопожарного режима.

«Реакция отдыхающих удивила. Они начали собираться: достали пакеты, собрали весь мусор, затушили костер и извинились перед сотрудниками парка, — отметили в „Мещере“. — Такое поведение, также как сокращение мусорных свалок в местах отдыха людей не может не радовать».

Фото сайта нацпарка «Мещера»


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