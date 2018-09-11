Берега озера Святого очистили от мусора

Берега озера Святого очистили от грязи. Об этом
Сотрудники парка за пару часов собрали около восьми кубометров мусора. Инспекторы провели с туристами из Владимира и Подмосковья профилактическую беседу и пояснили, что с 4 сентября посещать «Мещеру» не рекомендуют из-за особого противопожарного режима.
«Реакция отдыхающих удивила. Они начали собираться: достали пакеты, собрали весь мусор, затушили костер и извинились перед сотрудниками парка, — отметили в „Мещере“. — Такое поведение, также как сокращение мусорных свалок в местах отдыха людей не может не радовать».
Фото сайта нацпарка «Мещера»