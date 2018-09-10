Выборы в гордуму и присяга десантников. Обзор новостей за выходные, 8-9 сентября

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Всего в день голосования в рязанскую гордуму поступило 27 жалоб, которые не повлияют на результаты.
Итоги выборов в рязанскую гордуму по одномандатным округам можно посмотреть здесь. Допвыборы в рязанскую облдуму выиграл единоросс.
Помимо выборов, в прошедшие субботу и воскресенье в регионе было немало интересных событий. Так, курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу. Торжественная церемония прошла на площади Ленина в субботу, 8 сентября.
Жюри «Танцев на ТНТ» поразил 19-летний Игорь Котов из Рязани. Молодой человек выступил с номером на шпильках. Удивила публику также 14-летняя рязанская фигуристка Александра Трусова, которая впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной лутц.
В субботу из-за аварии водители встали в крупной пробке на Солотчинском мосту. Чтобы сократить время, рязанцы стали нарушить ПДД.
В выходные не обошлось без происшествий, некоторые из которых оказались трагическими. В Псковской области Infiniti с рязанскими номерами столкнулся с грузовиком, водитель погиб.
В Канищеве двухлетний ребенок выпал из окна. По словам соседки, в момент происшествия мать ребенка была пьяной, «ее даже разбудить не смогли».
В центре Рязани «четырнадцатая» столкнулась со «Шкодой». Около Северной окружной загорелся мусор, а в Торговом городке сгорела палатка. Также крупный пожар произошел в Спасском районе. Там при пожаре дома и бани пострадал человек. В Рязани на улице Новой разбили остановку.
Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах в городе. Очевидцы рассказали про «подозрительный дым», который заметили в районе Южной окружной дороги.