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8:35, 10 сентября 2018 1 624
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Выборы в гордуму и присяга десантников. Обзор новостей за выходные, 8-9 сентября

Выборы в гордуму и присяга десантников. Обзор новостей за выходные, 8-9 сентября

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Главным событием выходных в Рязани стали выборы депутатов гордумы, а также допвыборы в облдуму.

В единый день голосования в областном центре работали 190 участков. Рязанцы должны были выбрать 40 депутатов в гордуму.

Утром на избирательные участки сходили губернатор Николай Любимов вместе с супругой, председатель облдумы Аркадий Фомин и глава города Владислав Фролов.

Всего в день голосования в рязанскую гордуму поступило 27 жалоб, которые не повлияют на результаты.

Итоги выборов в рязанскую гордуму по одномандатным округам можно посмотреть здесь. Допвыборы в рязанскую облдуму выиграл единоросс.

Помимо выборов, в прошедшие субботу и воскресенье в регионе было немало интересных событий. Так, курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу. Торжественная церемония прошла на площади Ленина в субботу, 8 сентября.

Жюри «Танцев на ТНТ» поразил 19-летний Игорь Котов из Рязани. Молодой человек выступил с номером на шпильках. Удивила публику также 14-летняя рязанская фигуристка Александра Трусова, которая впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной лутц.

В субботу из-за аварии водители встали в крупной пробке на Солотчинском мосту. Чтобы сократить время, рязанцы стали нарушить ПДД.

В выходные не обошлось без происшествий, некоторые из которых оказались трагическими. В Псковской области Infiniti с рязанскими номерами столкнулся с грузовиком, водитель погиб.

В Канищеве двухлетний ребенок выпал из окна. По словам соседки, в момент происшествия мать ребенка была пьяной, «ее даже разбудить не смогли».

В центре Рязани «четырнадцатая» столкнулась со «Шкодой». Около Северной окружной загорелся мусор, а в Торговом городке сгорела палатка. Также крупный пожар произошел в Спасском районе. Там при пожаре дома и бани пострадал человек. В Рязани на улице Новой разбили остановку.

Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах в городе. Очевидцы рассказали про «подозрительный дым», который заметили в районе Южной окружной дороги.


© RZN.info

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