Во вторник на 20 рязанских улицах снизят напор воды. Адреса

Во вторник, 11 сентября, на 20 рязанских улицах снизят напор воды. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Подачу холодной воды снизят с 9:30 до 16:00 в поселке Телецентр по адресам:
- улица Трудовая,
- улица Матросова,
- улица Лизы Чайкиной;
- улица Ломоносова;
- 1-й проезд Ломоносова;
- 2-й проезд Ломоносова;
- улица Бабушкина;
- улица1-й проезд Бабушкина;
- улица Рытикова, улица Разина;
- улица Космодемьянской;
- улица Пугачева;
- улица Декабристов;
- проезд Декабристов;
- улица Кошевого;
- улица Гастелло;
- улица Халтурина;
- Скорбященский проезд;
- Старообрядческий проезд.
Воду также отключат с 9:30 до 16:00 по адресам:
- улица Рытикова, дома №№18 строение 1 литера А, 18/32;
- улица Телевизионная, дом №21;
- улица Пугачева, дома №№12, 14, 15;
- улица Трудовая, дом №24/38.