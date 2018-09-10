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19:58, 10 сентября 2018 2 161
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Во вторник на 20 рязанских улицах снизят напор воды. Адреса

Во вторник на 20 рязанских улицах снизят напор воды. Адреса

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 11 сентября, на 20 рязанских улицах снизят напор воды. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Подачу холодной воды снизят с 9:30 до 16:00 в поселке Телецентр по адресам:

  • улица Трудовая,
  • улица Матросова,
  • улица Лизы Чайкиной;
  • улица Ломоносова;
  • 1-й проезд Ломоносова;
  • 2-й проезд Ломоносова;
  • улица Бабушкина;
  • улица1-й проезд Бабушкина;
  • улица Рытикова, улица Разина;
  • улица Космодемьянской;
  • улица Пугачева;
  • улица Декабристов;
  • проезд Декабристов;
  • улица Кошевого;
  • улица Гастелло;
  • улица Халтурина;
  • Скорбященский проезд;
  • Старообрядческий проезд.

Воду также отключат с 9:30 до 16:00 по адресам:

  • улица Рытикова, дома №№18 строение 1 литера А, 18/32;
  • улица Телевизионная, дом №21;
  • улица Пугачева, дома №№12, 14, 15;
  • улица Трудовая, дом №24/38.

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