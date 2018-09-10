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16:51, 10 сентября 2018 211
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В Словакии открылась выставка фотографий и рукописей Есенина

В Словакии открылась выставка фотографий и рукописей Есенина

В столице Словакии открылась выставка, посвященная Сергею Есенину «Мой край задумчивый и нежный…». Ее привезли из музея-заповедника в рязанском Константинове, сообщил сайт Российского центра науки и культуры в Братиславе.

В Братиславе выставили портрет Есенина, выполненный Федором Константиновым. Графические работы Владимира Шестакова и Геннадия Новожилова иллюстрируют стихотворения разных лет. В экспозицию также вошли фотографии поэта и его рукописи.

На открытие выставки приехали директор музея-заповедника Борис Иогансон и заведующая выставочным отделом Валерия Евдокимова. Они рассказали о малоизвестных фактах из жизни поэта и представили о нем документальный фильм.

Фото сайта Российского центра науки и культуры в Братиславе


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