В Скопинском районе полицейский отказался от взятки

В Скопинском районе задержали злоумышленника, которого подозревают в попытке дать взятку в полицейскому. Об этом сообщила
Как сообщил заместитель начальника отдела по миграции межмуниципального отдела МВД России «Скопинский», ему в служебном кабинете попытались передать деньги за то, чтобы он не составлял на нарушителя административный протокол.
41-летний уроженец Узбекистана нарушил миграционное законодательство. Он работал на территории России с нарушением миграционного законодательства.
Мужчина пытался передать сотруднику 20 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, деньги изъяли.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ (Дача взятки). Подозреваемого взяли под стражу.