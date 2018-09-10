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17:24, 10 сентября 2018 166
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В Скопинском районе полицейский отказался от взятки

В Скопинском районе полицейский отказался от взятки

В Скопинском районе задержали злоумышленника, которого подозревают в попытке дать взятку в полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как сообщил заместитель начальника отдела по миграции межмуниципального отдела МВД России «Скопинский», ему в служебном кабинете попытались передать деньги за то, чтобы он не составлял на нарушителя административный протокол.

41-летний уроженец Узбекистана нарушил миграционное законодательство. Он работал на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Мужчина пытался передать сотруднику 20 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, деньги изъяли.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ (Дача взятки). Подозреваемого взяли под стражу.


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