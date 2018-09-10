В Сасове утонул мужчина

В Сасове из озера Крутое подняли тело мужчины. Об этом сообщила
Тело подняли в понедельник, 10 сентября, около 13:45.
В работах участвовали одна единица техники, одно плавсредство и четыре спасателя.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Сасове из озера Крутое подняли тело мужчины. Об этом сообщила
Тело подняли в понедельник, 10 сентября, около 13:45.
В работах участвовали одна единица техники, одно плавсредство и четыре спасателя.
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