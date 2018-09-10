В Москве скончался один из десяти пешеходов, пострадавших при наезде машины

В Москве скончался один из пешеходов, пострадавших при наезде машины, передает РИА «
Утром в воскресенье, 9 сентября, на Новочеркасском бульваре мужчина на Volkswagen Polo «умышленно
Пострадали десять человек, в том числе одна несовершеннолетняя.
Ранее сообщалось, что все участники ДТП — граждане Киргизии. Виновник аварии в кафе поссорился с несколькими незнакомыми мужчинами, которых потом решил сбить. Во время инцидента он
На водителя завели дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».