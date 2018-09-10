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11:57, 10 сентября 2018 534
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В Михайлове насмерть сбили пешехода

В Михайлове насмерть сбили пешехода

Фото: УМВД по Рязанской области

В Михайлове 19-летний молодой человек на «четырнадцатой» насчерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в пятницу, 7 сентября, около 22:20 около дома №24 на улице Труженец. Водитель на «четырнадцатой», по предварительным данным, вне пешеходного перехода сбил мужчину на проезжей части. Последний скончался на месте происшествия.

Личность пешехода устанавливается.

Приметы: в возрасте 55-60 лет, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые. Одежда: рубашка синяя с длинным рукавом, брюки серого цвета, кроссовки черные.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.


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