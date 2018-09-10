Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:52, 10 сентября 2018 360
 0    0

В Дядькове задержали наркомана-закладчика

В Дядькове задержали наркомана-закладчика

В Дядькове задержали наркомана-закладчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

36-летнего мужчину поймали, когда он расфасовывал по пакетам «синтетику» за остановкой общественного транспорта. У него было с собой 18 граммов производного N-метилэфедрона. Также у рязанца нашли два шприца с раствором этого же наркотика для личного употребления.

Как выяснилось, рязанец прятал «синтетику» в облцентре и Рязанском районе. Два тайника с двумя граммами наркотика нашли на улице Верхней.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 и части 1 статьи 228.1 УК. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По решению суда мужчину арестовали.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:24, 10 сентября 2018
На новом перекрестке у площади Ленина вновь произошла авария
14:52, 10 сентября 2018
В Дядькове задержали наркомана-закладчика
14:47, 10 сентября 2018
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка
13:39, 10 сентября 2018
У рязанки из машины украли сумочку с деньгами
11:51, 10 сентября 2018
Россиян предупредили о двух новых штаммах гриппа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 8 сентября 2018 29 824
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:32, 28 августа 2018 23 637
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 22 213
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
8:33, 2 сентября 2018 18 381
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 421
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум