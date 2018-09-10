В Дядькове задержали наркомана-закладчика. Об этом
36-летнего мужчину поймали, когда он расфасовывал по пакетам «синтетику» за остановкой общественного транспорта. У него было с собой 18 граммов производного N-метилэфедрона. Также у рязанца нашли два шприца с раствором этого же наркотика для личного употребления.
Как выяснилось, рязанец прятал «синтетику» в облцентре и Рязанском районе. Два тайника с двумя граммами наркотика нашли на улице Верхней.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 и части 1 статьи 228.1 УК. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
По решению суда мужчину арестовали.