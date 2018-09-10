В шиловском поселке Лесной у рязанки из машины украли сумочку с деньгами. Об этом
46-летняя женщина на 20 минут оставила машину около дома родственника. Через открытое окно неизвестный забрал из салона сумку с телефоном, документами и 17 тысячами рублей. Среди купюр были банкноты номиналом две тысячи рублей.
Полицейские опросили местных жителей и работников ближайших магазинов.
«Оперативники выяснили, что недавно один местный житель расплачивался банкнотой номиналом две тысячи рублей. Это еще редкие для поселка купюры и продавщица запомнила такое событие», — отметили в пресс-службе.
Мужчину задержали. На 48-летнего жителя поселка завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.