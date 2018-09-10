Собянин победил на выборах мэра Москвы с 70% голосов

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, прошедших 9 сентября, с 70,14% голосов. Об этом передает
Действующий мэр столицы баллотировался как самовыдвиженец.
Собянин набрал 70,14% по итогам обработки 99,87% протоколов.
Бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) набрал 11,39% голосов, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») — 7,02%, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) — 6,73%, депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан») — 1,87%.
По итогам обработки протоколов в выборах поучастовали 30,95% избирателей (2 253 749 из 7 282 876 человек).
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