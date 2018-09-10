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13:57, 10 сентября 2018 183
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Собянин победил на выборах мэра Москвы с 70% голосов

Собянин победил на выборах мэра Москвы с 70% голосов

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, прошедших 9 сентября, с 70,14% голосов. Об этом передает ТАСС.

Действующий мэр столицы баллотировался как самовыдвиженец.

Собянин набрал 70,14% по итогам обработки 99,87% протоколов.

Бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) набрал 11,39% голосов, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») — 7,02%, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) — 6,73%, депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан») — 1,87%.

По итогам обработки протоколов в выборах поучастовали 30,95% избирателей (2 253 749 из 7 282 876 человек).

Фото с сайта Сергея Собянина и его избирательного штаба


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