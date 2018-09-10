«Собибор» выдвинули на «Оскар» от России

Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинуои на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом передает
Как сообщил агентству продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет, картину выбрали «большинством голосов» специальном заседании, которое прошло в московском Доме кино.
Фильм рассказывает о восстании в концлагере в 1943 году, которое возглавил лейтенант Красной армии Александр Печерский. Это было единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.