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19:31, 10 сентября 2018 368
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«Собибор» выдвинули на «Оскар» от России

«Собибор» выдвинули на «Оскар» от России

Фото: Kinopoisk.ru

Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинуои на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом передает ТАСС.

Как сообщил агентству продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет, картину выбрали «большинством голосов» специальном заседании, которое прошло в московском Доме кино.

Фильм рассказывает о восстании в концлагере в 1943 году, которое возглавил лейтенант Красной армии Александр Печерский. Это было единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.


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