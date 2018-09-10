Сборная России по футболу разгромила чехов в товарищеском матче

Сборная России разгромила чехов в товарищеском матче со счетом 5:1. Игру провели на «Ростов Арене».
Счет открыл Алексей Ионов на восьмой минуте матча. Второй гол в ворота чехов забил Антон Заболотный на 24-й минуте. Через пять минут пенальти в ворота сборной Чехии успешно реализовал Ионов.
В середине второго тайма Томаш Соучек забил в ворота россиян.
Четвертый гол российском сборной забил Александр Ерохин, пятый — Дмитрий Полоз.
Сборная России выигрывает у Чехии со счетом 5:1! ⚽⚽⚽⚽⚽— Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г.
С победой, друзья!!! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/fdUdqCcV4u