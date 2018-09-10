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21:13, 10 сентября 2018 1 109
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Сборная России по футболу разгромила чехов в товарищеском матче

Сборная России по футболу разгромила чехов в товарищеском матче

Сборная России разгромила чехов в товарищеском матче со счетом 5:1. Игру провели на «Ростов Арене».

Счет открыл Алексей Ионов на восьмой минуте матча. Второй гол в ворота чехов забил Антон Заболотный на 24-й минуте. Через пять минут пенальти в ворота сборной Чехии успешно реализовал Ионов.

В середине второго тайма Томаш Соучек забил в ворота россиян.

Четвертый гол российском сборной забил Александр Ерохин, пятый — Дмитрий Полоз.


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