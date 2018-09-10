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13:19, 10 сентября 2018 1 355
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Рыбновский мясокомбинат закрыли из-за нарушений

Рыбновский мясокомбинат закрыли из-за нарушений

В Рыбновском районе из-за нарушений закрыли мясокомбинат. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Как установила проверка, предприятие не утилизировало биологические отходы. Отходы, обращующиеся во время производства, сбрасывали в контейнеры для твердых бытовых отходов, расположенные на территории. Ветеринарный врач не контролировал ситуацию.

Как отметили в сообщении, «беспорядочная утилизация» биологических отходов является угрозой для окружающей среды.

Юридическое лицо признали виновным по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.

Предприятие закрыли на неделю.


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