Рыбновский мясокомбинат закрыли из-за нарушений

В Рыбновском районе из-за нарушений закрыли мясокомбинат. Об этом сообщила
Как установила проверка, предприятие не утилизировало биологические отходы. Отходы, обращующиеся во время производства, сбрасывали в контейнеры для твердых бытовых отходов, расположенные на территории. Ветеринарный врач не контролировал ситуацию.
Как отметили в сообщении, «беспорядочная утилизация» биологических отходов является угрозой для окружающей среды.
Юридическое лицо признали виновным по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.
Предприятие закрыли на неделю.