«Рельеф-Центр» стал партнером международного движения parkrun

В субботу, 8 сентября, состоялось открытие забегов parkrun по новой трассе в лесопарке около Орехового озера. Это уже вторая площадка в Рязани, где еженедельно проходят пятикилометровые марафоны для всех любителей бега. Об этом сообщила пресс-служба компании «Рельеф-Центр».

parkrun (паркран) — беговое движение, завоевавшее широкую популярность по всему миру. Участие в нем бесплатное, от бегунов требуется лишь один раз зарегистрироваться на сайте, распечатать свой личный штрих-код и брать его с собой на забеги. Первый забег в рамках этого движения, основанного англичанином Полом Синтон-Хьюитом, прошел еще в 2004 году, в парке Буши в Теддингтоне (пригород Лондона).

Из еженедельного забега для друзей и местных любителей бега идея быстро выросла в международное движение, нашедшее отклик в США, Австралии, Южной Африке, Восточной Европе и многих других странах. В 2013 году к движению присоединились и российские бегуны.

В число российских городов, поддержавших движение, вошла и Рязань. Первой локацией для еженедельных забегов стал ЦПКиО. А теперь забеги будут проходить и на «Орешке». В субботнем марафоне 8-го сентября приняли участие 66 человек, среди которых были как профессиональные, так и начинающие бегуны. Компания «Рельеф-Центр» выступила официальным партнером открытия новой площадки и подготовила для всех участников движения подарки на финише забега.

«Мы видим, как меняется наш город, его улицы и парки: недавно преобразился и лесопарк. С изменениями в городской среде происходят изменения и в сознании людей. Появляется больше интересных площадок и форматов проведения досуга, очень популярными становятся занятия спортом, особенно на свежем воздухе. Рельеф-Центр поддерживает распространение идей здорового образа жизни, постоянного развития физических и интеллектуальных возможностей человека. Поэтому мы с радостью стали партнерами международного движения parkrun. Мы верим, что спорт не только сближает людей, но и повышает качество жизни. Уверены, что движение parkrun в нашем городе будет активно пополняться новыми участниками и локациями», — отметила руководитель отдела маркетинга компании «Рельеф-Центр» Галина Ловкина