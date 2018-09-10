Прогуливавшего исправительные работы рязанца отправили в колонию

Рязанца, прогуливавшего исправительные работы, отправили в колонию. Об этом сообщила
37-летнего мужчину осудили за угрозы убийством в отношении отца и матери и назначили 1,5 года в колонии общего режиме. Отбывая наказание, он обратился в суд, чтобы оставшийся срок заменили ему на исправительные работы. Суд заменил оставшийся срок на исправительные работы сроко больше чуть больше семи месяцев.
Мужчину поставили на учет в уголовно-исполнительную инспекцию и трудоустроили.
Он прогуливал работу и приходил туда в пьяном состоянии. На работе и месту жительства его охарактеризовали отрицательно.
В результате оставшуюся часть наказания мужчине заменили на 25 дней лишения свободы в колонии общего режима.
Мужчину взяли под стражу в зале суда.