Прио-Внешторгбанк вручил участникам праздника сертификаты с льготными условиями кредитования

В субботу, 8 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха Рязани прошел ежегодный детский праздник «Дом глазами ребенка», в котором принял участие Прио-Внешторгбанк. Выходной день, хорошая погода и грамотная организация позволили собрать огромное количество горожан.
Пока детей на танцевальной веранде парка развлекали песнями, танцами и веселыми конкурсами с аниматорами, родители могли узнать больше о рязанской недвижимости, познакомиться с предложениями строительных и страховых компаний, кредитных и риэлторских организаций.
Прио-Внешторгбанк информировал своих гостей о выгодных банковских услугах и предлагал им сертификаты, обладатели которых могли получить сниженную на 0,5-1% ставку по ипотечным и потребительским кредитам. Доступность кредитов банка в 2018 году высока, как никогда ранее. С их условиями можно ознакомиться на