Пьяный мужчина отобрал у рязанца золотую цепочку и потерял ее

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 60-летнего мужчину. Об этом сообщила
Рязанец обратился в полицию и сообщил, что на него напал неизвестный. Злоумышленник избил мужчину и отобрал у него золотую цепочку.
Полицейские составили портрет нападавшего по описанию пострадавшего. Один из сотрудников узнал 49-летнего рязанца, который ранее «попадал в поле зрения правоохранительных органов».
Мужчину разыскали и задержали.
Выяснилось, что в момент нападения злоумышленник был пьян и позже потерял украденную цепочку.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.