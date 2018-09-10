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13:37, 10 сентября 2018 1 190
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Пьяный мужчина отобрал у рязанца золотую цепочку и потерял ее

Пьяный мужчина отобрал у рязанца золотую цепочку и потерял ее

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 60-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанец обратился в полицию и сообщил, что на него напал неизвестный. Злоумышленник избил мужчину и отобрал у него золотую цепочку.

Полицейские составили портрет нападавшего по описанию пострадавшего. Один из сотрудников узнал 49-летнего рязанца, который ранее «попадал в поле зрения правоохранительных органов».

Мужчину разыскали и задержали.

Выяснилось, что в момент нападения злоумышленник был пьян и позже потерял украденную цепочку.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.


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