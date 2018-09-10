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18:24, 10 сентября 2018 578
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Окончательный список депутатов в гордуму станет известен через 12 дней

Окончательный список депутатов в гордуму станет известен через 12 дней

Окончательный список депутатов в гордуму станет известен через 12 дней. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщили на пресс-конференции в облизбиркоме.

20 мандатов получат победители по округам. По партийным спискам места в думе себе гарантировали четыре партии, которые преодолели пятипроцентый барьер.

Их окончательное количество станет известно после подписания всех протоколов городской избирательной комиссией. На это дается не более недели.

Еще пять дней отводится на отказ от мандата.

Таким образом, в городской думе третьего созыва мандаты получат «Единая Россия» ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Новый созыв должен провести первое заседание не позднее 9 октября.

Напомним, выборы прошли в воскресенье, 9 сентября.


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