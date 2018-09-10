Окончательный список депутатов в гордуму станет известен через 12 дней. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщили на пресс-конференции в облизбиркоме.
20 мандатов получат
Их окончательное количество станет известно после подписания всех протоколов городской избирательной комиссией. На это дается не более недели.
Еще пять дней отводится на отказ от мандата.
Таким образом, в городской думе третьего созыва мандаты получат «Единая Россия» ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
Новый созыв должен провести первое заседание не позднее 9 октября.
Напомним, выборы