На выборах в рязанскую гордуму по 6, 8 и 9 округам победили депутаты «Единой России» Данные появились в системе ГАС «Выборы».
Округ №5:
- Светлана Попова «Единая Россия» 52,03%;
- Игорь Володин КПРФ 19,98%;
- Евгений Мясин ЛДПР 18,15%;
- Юлия Мелешко «Справедливая Россия» 6,52%.
Явка составила 21,65%.
Округ №8:
- Виталий Трубицин «Единая Россия» 55,89%;
- Андрей Петруцкий КПРФ 25,92%;
- Павел Аккуратов ЛДПР 15,93%.
Явка составила 21,55%.
Округ №9:
- Владимир Бочаров «Единая Россия» 33,08%;
- Стежкин Александр КПРФ 28,92%;
- Семенюк Андрей «Справедливая Россия» 19,96%;
- Александр Хлибутин ЛДПР 15,07%.
Явка составила 22,23%.