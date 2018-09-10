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1:18, 10 сентября 2018 452
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На выборах в рязанскую гордуму по 6, 8 и 9 округам победили депутаты «Единой России»

На выборах в рязанскую гордуму по 6, 8 и 9 округам победили депутаты «Единой России»

На выборах в рязанскую гордуму по 6, 8 и 9 округам победили депутаты «Единой России» Данные появились в системе ГАС «Выборы».

Округ №5:

  • Светлана Попова «Единая Россия» 52,03%;
  • Игорь Володин КПРФ 19,98%;
  • Евгений Мясин ЛДПР 18,15%;
  • Юлия Мелешко «Справедливая Россия» 6,52%.

Явка составила 21,65%.

Округ №8:

  • Виталий Трубицин «Единая Россия» 55,89%;
  • Андрей Петруцкий КПРФ 25,92%;
  • Павел Аккуратов ЛДПР 15,93%.

Явка составила 21,55%.

Округ №9:

  • Владимир Бочаров «Единая Россия» 33,08%;
  • Стежкин Александр КПРФ 28,92%;
  • Семенюк Андрей «Справедливая Россия» 19,96%;
  • Александр Хлибутин ЛДПР 15,07%.

Явка составила 22,23%.


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