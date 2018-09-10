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9:51, 10 сентября 2018 1 001

«Мармакс» начал благоустраивать сквер на улице Горького

«Мармакс» начал благоустраивать сквер на улице Горького

«Мармакс» приступил к работам по благоустройству сквера на улице Горького. «Мы стремимся создать максимально комфортное пространство не только внутри клубного дома премиум-класса „Легенда Горького“, который строится на одноименной улице, но и создать комфортную атмосферу вокруг», — отметили в пресс-службе компании.

Согласно проекту, сквер будет представлять пространство с прогулочными дорожками, декоративным освещением и выделенными игровыми зонами для детей и отдыха взрослых.

«В проекте клубного дома „Легенда Горького“ предусмотрено 20 приватных квартир, большая часть из которых имеет живописный вид на сквер», — рассказали в пресс-службе.

Подробнее о проекте клубного дома «Легенда Горького» можно узнать по телефону отдела продаж «Мармакс»: 500-005.


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