«Мармакс» начал благоустраивать сквер на улице Горького

«Мармакс» приступил к работам по благоустройству сквера на улице Горького. «Мы стремимся создать максимально комфортное пространство не только внутри клубного дома премиум-класса „
Согласно проекту, сквер будет представлять пространство с прогулочными дорожками, декоративным освещением и выделенными игровыми зонами для детей и отдыха взрослых.
«В проекте клубного дома „Легенда Горького“ предусмотрено
Подробнее о проекте клубного дома «Легенда Горького» можно узнать по телефону отдела продаж «Мармакс»: 500-005.