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13:32, 10 сентября 2018 900
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Курс евро превысил 81 рубль, доллар — 70

Курс евро превысил 81 рубль, доллар — 70

Фото: Pixabay.com

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 81 рубль. По состоянию на 13:07 понедельника, 10 сентября, евро оценивается в 81 рубль 26 копеек (+46 копеек). При этом доллар достиг 70 рублей 16 копеек (+24 копейки с открытия).

Эти показатели стали рекордными за последние 2,5 года. Напомним, рубль стал падать еще в августе после новостей о новых экономических санкциях со стороны США.


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