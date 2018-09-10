Курс евро на торгах
Эти показатели стали рекордными за последние 2,5 года. Напомним, рубль стал падать еще в августе после новостей о новых экономических санкциях со стороны США.
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Фото: Pixabay.com
Курс евро на торгах
Эти показатели стали рекордными за последние 2,5 года. Напомним, рубль стал падать еще в августе после новостей о новых экономических санкциях со стороны США.
© RZN.info
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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.