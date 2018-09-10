Главы четырех российских регионов определятся во втором туре

Главы четырех российских регионов — Приморского и Хабаровского края, Республики Хакасия, а также Владимирской области — определятся во втором туре выборов. Ни один из кандидатов в этих регионах не набрал больше половины голосов, передает «
В Приморском крае единоросс Андрей Тарасенко набрал 46,56%, второе место осталось за коммунистов Андреем Ищенко — 24,64%.
В Хабаровском крае первый тур остался за кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалу (35,81%), действущий губернатор Сергей Шпорт («Единая Россия») остал от него на 0,19%.
В Хакасии после первого тура лидирует коммунист Валентин Коновалов — 44,81%, на втором месте единоросс Виктор Зимин — 32,42%.
Не смогла победить в первом туре и действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова «Единая Россия». В первом туре она набрала 36,42%, на втором месте оказался представитель ЛДПР Владимир Сипягин — 31,19%.
Напомним, 9 сентября в России прошел Единый день голосования. В частности, в Рязани