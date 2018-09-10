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8:54, 10 сентября 2018 2 098
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«Единая Россия» подвела предварительные итоги избирательной кампании

«Единая Россия» подвела предварительные итоги избирательной кампании

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязань приняла участие в селекторном совещании с председателем партии «Единая Россия», премьер-министром Дмитрием Медведевым. Прямое включение по итогам Единого дня голосования состоялось в региональной общественной приемной партии в воскресенье, 9 сентября, спустя два часа после закрытия избирательных участков.

На обратную связь с федеральным центром от Рязанской области вышли губернатор Николай Любимов, секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин, кандидаты общемуниципальной части списка на выборах в Рязанскую городскую Думу Андрей Красов, Татьяна Панфилова, Юлия Рокотянская, руководитель регионального исполкома Елена Волкова, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Артем Никитин.

По словам Николая Любимова, выборы в регионе прошли без нарушений и на высоком организационном уровне.

В свою очередь, Аркадий Фомин отметил, что именно акцент на местной повестке, активная работа кандидатов в округах позволили партии показать достойный результат.

К прямому включению также присоединились другие региональные штабы — Владимир, Кемерово, Якутск, Саратов, Иваново, а также Башкортостан и Московская область.

Дмитрий Медведев на встрече с однопартийцами отметил уверенное и стабильное выступлении «единороссов» в Единый день голосования. В завершение он поблагодарил коллег за работу и достойный результат.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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