Более 80 обвиняемых проголосовали в рязанских СИЗО

Более 80 обвиняемых, содержащихся в рязанских следственных изоляторах, проголосовали на выборах в гордуму. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Всего в СИЗО №1 и №2 работали три выездных избирательных участка.
«При проведении голосования присутствовали общественные наблюдатели, члены Общественной наблюдательной комиссии, Общественного совета при УФСИН и представители прокуратуры», — говорится в сообщении.
Кроме того, по месту жительства проголосовали обвиняемые, находящиеся под домашним арестом.