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11:09, 10 сентября 2018 991
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Более 80 обвиняемых проголосовали в рязанских СИЗО

Более 80 обвиняемых проголосовали в рязанских СИЗО

Более 80 обвиняемых, содержащихся в рязанских следственных изоляторах, проголосовали на выборах в гордуму. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Всего в СИЗО №1 и №2 работали три выездных избирательных участка.

«При проведении голосования присутствовали общественные наблюдатели, члены Общественной наблюдательной комиссии, Общественного совета при УФСИН и представители прокуратуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, по месту жительства проголосовали обвиняемые, находящиеся под домашним арестом.


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