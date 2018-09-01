Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:35, 1 сентября 2018 334
 0    0

В сети появились фото новых iPhone и Apple Watch

В сети появились фото новых iPhone и Apple Watch

За 12 дней до официального релиза в сети появились изображения ожидаемых смартфонов iPhone и смарт-часов Apple Watch 4. Фотографии опубликовал технологический блог 9to5Mac.

По словам авторов, новые 5,8-дюймовые и 6,5-дюймовые iPhone будут называться iPhone XS.

В сообщении также указали, что у обеих моделей будут OLED-дисплеи.

Помимо этого, стало известно, что Apple представит модели в золотом свете.

Как отметили в блоге, ку смарт-часов Apple Watch 4 увеличат экран.

Bloomberg также сообщило о том, что одна из новых моделей iPhone будет иметь самый большой среди всех выпущенных Apple смартфонов размер: диагональ OLED-дисплея одной из трех моделей составит 6,5 дюйма. По словам собеседников издания, у этого смартфона будет стеклянная задняя панель с двумя камерами и металлическая рамка из нержавеющей стали. У другой модели будет 5,8-дюймовый OLED-экран.

По данным агентства, на новых смартфонах можно будет просматривать контент из разных приложений на одном экране.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
15:35, 1 сентября 2018
В сети появились фото новых iPhone и Apple Watch
17:19, 31 августа 2018
«ВКонтакте» разрешила пользователям полностью скрывать страницы от посторонних
8:42, 29 августа 2018
Instagram усилит меры безопасности и защиты пользователей
15:42, 28 августа 2018
Дуров заявил, что новые правила Telegram не распространяются на Россию 1
9:03, 28 августа 2018
В конце сентября Apple представит три новых модели iPhone — СМИ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Современные финансовые пирамиды, или Как не стать жертвами мошенников

Современные финансовые пирамиды, или Как не стать жертвами мошенников

Эксперты заявляют, что Россию накрыла очередная волна финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 30 572
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 28 432
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 27 839
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 549
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
11:01, 21 августа 2018 24 917
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 5
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум