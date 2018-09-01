В сети появились фото новых iPhone и Apple Watch

За 12 дней до официального релиза в сети появились изображения ожидаемых смартфонов iPhone и смарт-часов Apple Watch 4. Фотографии опубликовал технологический блог
По словам авторов, новые 5,8-дюймовые и 6,5-дюймовые iPhone будут называться iPhone XS.
В сообщении также указали, что у обеих моделей будут OLED-дисплеи.
Помимо этого, стало известно, что Apple представит модели в золотом свете.
Как отметили в блоге, ку смарт-часов Apple Watch 4 увеличат экран.
По данным агентства, на новых смартфонах можно будет просматривать контент из разных приложений на одном экране.