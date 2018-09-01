В Рязани подорожали яйца и подешевел картофель. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевел картофель — на 10% (до 23,70 рублей за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Значительнее всего подорожали капуста — на 8,9% (до 20,57 рублей за килограмм) и куриные яйца — на 2,3% (до 44,28 рублей за десяток).
Регион опустился на второе место в округе по стоимости яблок — 109,13 рублей за килограмм и уступил Тульской области по стоимости муки — 34,87 рублей за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 40,16 рублей за литр;
- стерилизованное молоко — 56,46 рублей за литр;
- печенье — 118,78 рублей за килограмм;
- карамель — 192,62 рубля за килограмм;
- творог — 217,21 рубль за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.