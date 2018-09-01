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14:31, 1 сентября 2018 248
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В Рязани подорожали яйца и подешевел картофель. Мониторинг цен

В Рязани подорожали яйца и подешевел картофель. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевел картофель — на 10% (до 23,70 рублей за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Значительнее всего подорожали капуста — на 8,9% (до 20,57 рублей за килограмм) и куриные яйца — на 2,3% (до 44,28 рублей за десяток).

Регион опустился на второе место в округе по стоимости яблок — 109,13 рублей за килограмм и уступил Тульской области по стоимости муки — 34,87 рублей за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 40,16 рублей за литр;
  • стерилизованное молоко — 56,46 рублей за литр;
  • печенье — 118,78 рублей за килограмм;
  • карамель — 192,62 рубля за килограмм;
  • творог — 217,21 рубль за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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