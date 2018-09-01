В Рязани наркоманка ограбила автошколу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился представитель автошколы и сообщил, что из кассы организации пропали 27 100 рублей.
На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что в автошколе стажировалась 29-летняя рязанка. Она отработала две недели, однако в один день без объяснения причин перестала появляться на рабочем месте и отвечать на телефонные звонки.
Сотрудники уголовное розыска разыскали женщину. Злоумышленница призналась в содеянном.
Выяснилось, что деньги ей понадобились для покупки наркотиков.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.