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11:51, 1 сентября 2018 131
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В Рязани наркоманка ограбила автошколу

В Рязани наркоманка ограбила автошколу

В Рязани наркоманка ограбила автошколу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился представитель автошколы и сообщил, что из кассы организации пропали 27 100 рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что в автошколе стажировалась 29-летняя рязанка. Она отработала две недели, однако в один день без объяснения причин перестала появляться на рабочем месте и отвечать на телефонные звонки.

Сотрудники уголовное розыска разыскали женщину. Злоумышленница призналась в содеянном.

Выяснилось, что деньги ей понадобились для покупки наркотиков.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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19 часов назад
Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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