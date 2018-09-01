В День знаний Любимов поблагодарил педагогов. Поздравление губернатора

В субботу, 1 сентября, на
Он отметил, что школьные годы — это «один из самых ответственных периодов жизни».
«Благодаря педагогам дети учатся мыслить, раскрывать свои способности, ставить цели и достигать их. Педагогическое сообщество региона отличают высокий профессионализм и преданность делу», — говорится в сообщения.
Губернатор напомнил, что в 2018 году рязанская гимназия №5 и школа №14 вошли в ТОП-500 лучших образовательных организаций России, а также о том, что рязанка выиграла Всероссийский конкурс «Педагогический дебют», а 30 рязанских выпускников набрали 100 баллов по итогам ЕГЭ.
«Мы стремимся воспитать достойную молодежь, сделать все для того, чтобы наши дети получили прекрасное образование, выросли здоровыми, творчески мыслящими людьми», — сказал глава региона.
Любимов пожелал всем здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, настойчивости в достижении целей.